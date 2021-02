Strażak o czadzie. "To jest ABC bezpieczeństwa"

- Przestrzegamy przed cichym zabójcą, tego gazu nie widać, nie słuchać i nie czuć. Dbajmy o nasze urządzenia grzewcze, one wymagają konserwacji, sprawdzenia, zgodnie z instrukcją użytkowania. Zaprośmy kominiarza, aby sprawdził przewody wentylacyjne, czy wyczyścił komin. To jest obowiązek właściciela i zarządcy, to jest ABC bezpieczeństwa – powiedział w rozmowie z WP Karol Kierzkowski. Zaznaczył przy tym, że koszt zainstalowania czujników gazu to ok. 100 zł.

Rozwiń