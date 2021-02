Sylwia Gregorczyk-Abram o aborcji. Adwokatka mówi o zaświadczeniu od psychiatry

Sylwia Gregorczyk-Abram była gościem "Newsroomu" WP. Adwokatka podczas rozmowy stwierdziła, że aborcja wynikająca z przesłanki dotyczącej ratowania zdrowia psychicznego kobiety będzie możliwa w Polsce. - Zależy, jak będziemy to interpretować. Dla prawników zdrowie to także zdrowie psychiczne. Np. jeśli kobieta ma myśli samobójcze i będzie miała takie zaświadczenie od lekarza, aborcja w związku z taką przesłanką może zostać wykonana. Znam szpitale, które wykonają aborcję po takim zaświadczeniu. Ale będą też tacy lekarze, którzy będą się bać postępowania karnego i ryzyka. Dla lekarza to właśnie ryzyko – mówiła adwokatka. Dodała, że musimy uwierzyć polskim kobietom. - Jeśli będzie nowe prawo dotyczące aborcji, to będzie ono pisane nieszczęściem i traumą polskich kobiet – stwierdziła Sylwia Gregorczyk-Abram.

