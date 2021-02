Winnicka: Znam parę, która przekładała ślub przez pandemię dwa razy. Nie pobrali się

Gościem programu "Newsroom" WP była Agnieszka Winnicka, zawodowo związana z branżą ślubną. Ekspertka wypowiedziała się na temat sytuacji osób pracujących przy organizacji wesel, odniosła się również do słów minister o tym, że są już przygotowane protokoły dotyczące zaleceń podczas tego rodzaju imprez. - Ogromnie się cieszę, że protokoły już są gotowe, chciałabym zobaczyć, jak wyglądają - mówiła Winnicka. Kobieta nie kryła zdziwienia słysząc, że protokoły - jak mówiła minister - były konsultowane z przedstawicielami branży. - Ja wiem, że jest trudna sytuacja, ja to wszystko doskonale rozumiem, ale nie chciałabym, żeby ta zeszłoroczna trauma się powtórzyła: otwieranie i zamykanie branży na łapu-capu. My tak naprawdę dostawaliśmy informację o strefach w czwartek, w drugiej połowie dnia, kiedy wesela były w piątek, w sobotę i w niedzielę, więc ludzie z dnia na dzień musieli odwoływać przyjęcia - tłumaczyła ekspertka i podkreślała, że dla niej najważniejsze są jasne i czytelne komunikaty, dzięki którym mogłaby się przygotować do warunków, jakie podyktowała pandemia.

