B. Arłukowicz o uczelniach medycznych: "Medycyny nie można nauczyć się przez komputer"

Gościem programu "Newsroom" był europoseł i lekarz Bartosz Arłukowicz. Na pytanie dotyczące tego, czy jest zwolennikiem pomysłu otwarcia uczelni medycznych od marca odpowiedział: "Prawdopodobnie wynika to z tego, że znaczna część środowiska medycznego została zaszczepiona, w tym także studenci. Przychylałbym się do decyzji powrotu studentów medycyny do zajęć poza trybem online. [...] Jestem lekarzem od wielu lat i wiem, że medycyny nie można nauczyć się przez komputer". Na koniec Arłukowicz przyznał także, że jeśli studenci medycyny zostali już zaszczepieni, to będą mogli realnie pomóc na oddziałach szpitalnych.

