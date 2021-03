Branża ślubna zamrożona. Kiedy rząd pozwoli na organizację wesel?

Branża ślubna wciąż czeka na zielone światło od rządu, by wznowić swoją działalność. Niestety, jak na razie organizacja wesel jest zakazana i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić, a przecież lada moment rozpocznie się sezon na tego typu uroczystości. – W tej chwili nikt odpowiedzialny nie powie, co będzie w kwietniu czy w maju. Moim zdaniem to, co się działo jesienią, po części było zasługą wesel. To są zgromadzenia ludzi, które wiążą się z potencjalnym ryzykiem zakażeń – powiedział w programie "Newsroom" profesor Krzysztof Tomasiewicz, członek Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze.

