Czy Joanna Scheuring-Wielgus czuje się zastraszana? Wyjaśnia

Posłanka odpowiada na pytania w programie Newsroom WP dotyczące Kościoła i Zbigniewa Ziobro. - On naprawdę nie jest w stanie mnie przestraszyć - podkreśla. Scheuring odniosła się także do sprawy wchodzenia strajkujących kobiet do kościołów. - To Kościół katolicki wielokrotnie wchodził w nasze życie. Kościół katolicki tak właściwie jest partią polityczną. To Kościół katolicki namawia z ambony, na kogo mamy głosować - mówi posłanka. Zaznacza też, że ona sama jest częścią wspólnoty katolickiej i ma prawo wyrazić swoje zdanie. Nie omieszkała skomentować zachowania polityków PiS na spotkaniu z Rydzykiem. - Oni to oklaskują, biją mu brawo. Ewidentnie bardzo są związani z Kościołem katolickim - zaznacza.

