Dariusz Piontkowski: Szykujemy się na powrót do szkół

W Polsce ferie zimowe potrwają do 17 stycznia. - Jeśli liczba zachorowań zacznie spadać lub ustabilizuje się, szykujemy się na powrót do szkół – powiedział w programie "Newsroom" WP Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji narodowej. W takim razie jest szansa, że po feriach do szkół wrócą uczniowie najmłodsi, czyli klas I – III. - To wszystko zależy od nas. Szykujemy się do tego, żeby nauka w szkole była bezpieczna. Niedługo po najmłodszych uczniach przewidujemy powrót starszych: w pierwszej kolejności wrócą uczniowie klas 8 i klas maturalnych. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w miarę szybko – stwierdził Piontkowski i dodał, że dziś minister zdrowia nie jest w stanie odpowiedzieć, kiedy zajęcia w szkołach zostaną przywrócone dla wszystkich.

