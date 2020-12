Duchowny o biskupie Szlachetce. "Nieporadny sposób posługiwania się rozumem"

Ojciec Paweł Gużyński, dominikanin w programie "Newsroom" WP odpowiedział na pytanie dotyczące kontrowersyjnych słów biskupa Szlachetki, który porównał Strajk Kobiet do zbrodniczej ideologii. - Należy powiedzieć że to jest bardzo typowa dla wielu biskupów "domorosła historiozofia". Ona się bierze z tego, że na zasadzie wolnych skojarzeń, które powstają w głowie, w duszy biskupa, tworzą sobie pewien obraz rzeczywistości" - mówił duchowny. "Te słowa biskupa wynikają z tak nieporadnego sposobu posługiwania się rozumem, tak to delikatnie ujmijmy" - podsumował o. Gużyński.

Rozwiń