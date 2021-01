Dyrektor Danuta Kozakiewicz mówi o nastrojach uczniów. "Jest mi ich naprawdę szkoda"

Gościem w programie "Newsroom" była pedagog Danuta Kozakiewicz, która jest dyrektorem jednej z warszawskich szkół. Nauczycielka zabrała głos na temat wpływu pandemii i nauki zdalnej na samopoczucie dzieci i młodzieży. - Maluchy w klasach 1-3 uczą się życia społecznego, uczą się wychodzenia z konfliktów, bycia z drugim człowiekiem. Ta grupa (rówieśnicza - przyp. red.) jest im wręcz niezbędna do prawidłowego rozwoju. W wieku nastoletnim grupa rówieśnicza często jest ważniejsza niż grupa rodzinna - podkreśliła Danuta Kozakiewicz. W dalszej części rozmowy pedagog przyznała, że docierają do niej informacje, że niektórzy uczniowie spotykają się czasem po lekcjach zdalnych, ale jej zdaniem to i tak nie zastąpi typowego życia szkolnego.

