Dyrektorka szkoły o nowych obostrzeniach. Danuta Kozakiewicz mówi, jak wygląda sytuacja

Od 20 grudnia do 9 stycznia wszystkich uczniów i nauczycieli w Polsce będzie obowiązywać nauka zdalna. Dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie, była gościem w programie "Newsroom", gdzie odniosła się do całej sytuacji, powiedziała, jak się dziś pracuje. - Obserwuję to co dzieje się z dziećmi. We wrześniu nasze dzieci zaczęły kwitnąć, wszystko ruszyło. Były maseczki i odkażanie, ale powróciło życie do szkoły. W tej chwili znowu widzę smutek - powiedziała, dodając, że nawet nie jest w stanie nazwać systemu, w którym teraz działa jej szkoła. - Jest to hybryda dyktowana przez Covid. Zawieszam dwie klasy dziennie, czasem pięć, a mój rekord to jest 12 klas zawieszonych ze względu na zachorowanie jednego nauczyciela - dodała Danuta Kozakiewicz.