Jadwiga Emilewicz o Strajku Kobiet. "Te protesty nie są głosem wszystkich kobiet w Polsce"

W programie "Newsroom" WP gościła Jadwiga Emilewicz, była wicepremier oraz była minister rozwoju. Polityk odpowiedziała m.in. na pytania dotyczące Strajku Kobiet i jego postulatów. - Nie uczestniczyłabym w tych protestach. Po pierwsze uważam, że protesty nie są głosem wszystkich kobiet w Polsce, są różne kobiety - mówiła Emilewicz zapytana o to, czy dołączyłaby do strajkujących osób. Była wicepremier wypowiedziała się także na temat prawa do aborcji. - Moje stanowisko ewoluowało przez ostatnie lata od "nie ruszajmy tego kompromisu, bo może być tylko gorzej" do stanowiska, w którym jednak uważam, że dojrzałe demokracje są wtedy, kiedy bronią najsłabszych, a te nienarodzone dzieci są najsłabsze - stwierdziła polityk.

