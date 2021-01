Isakowicz-Zaleski o wyroku ws. odłączenia Polaka od aparatury

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w programie "Newsroom" wypowiedział się na temat pacjenta w śpiączce, o którego życie trwa dramatyczna walka z czasem i formalnościami. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski popiera starania bliskich pana Sławka, które mają pomóc w sprowadzeniu chorego do Polski. Gość programu uważa również, że bardzo dobrze się stało, iż władze Polski wydały dla pacjenta specjalny paszport dyplomatyczny. Ksiądz sądzi, że dopóki istnieje szansa, to życie każdego człowieka należy chronić. Jednocześnie zaznaczył, że nie jesteśmy świadkami sporu naukowego, a cywilizacyjnego. - W Polsce chroni się życie od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, jednak wiele krajów dopuszcza możliwość skrócenia życia człowieka chorego, czego teraz jesteśmy teraz świadkami - dodał.

Rozwiń