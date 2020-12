Ks. prof. Alfred Wierzbicki o zachowaniu posłanki Lewicy. "To jest profanacja".

Ks. prof. Alfred Wierzbicki był gościem w programie "Newsroom", gdzie skomentował sytuację sprzed kilku tygodni, gdy posłanka Joanna Scheuring-Wielgus stanęła przed ołtarzem z transparentem nawołującym do popierania Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. - Moim zdaniem nadużyła swojej obecności w kościele. Ma prawo wejść i uczestniczyć we mszy jak każdy z członków wspólnoty, natomiast to było zakłócanie liturgii - ocenił. Duchowny stwierdził też, że w ostatnich czasach mieliśmy do czynienia z bardzo nachalną propagandą polityczną. - Przypominam sobie ówczesną wicepremier przemawiającą na Jasnej Górze. To, że Kościół tolerował wprowadzanie polityki i publicystyki do Kościoła powoduje, że Strajk Kobiet wchodzi z ulicy do Kościoła - mówił.

