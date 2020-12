Ks. Wierzbicki o niewyspowiadaniu się. "Trzeba wzbudzić żal doskonały"

Gościem programu "Newsroom" WP był ksiądz prof. Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Duchowny odpowiedział m.in. na pytania o stosunek Kościoła do szczepień i kwestię spowiedzi online. "Kościół wypracował zasadę, że w przypadku braku dostępu do kapłana wystarczy i należy wzbudzić w sobie żal doskonały. W okresie 1. fali pandemii polecano tego typu regułę" - mówił ksiądz. Kapłan powiedział również, że według niego Kościół powinien zachęcać do szczepień przeciwko koronawirusowi: "Ten przekaz powinien iść także z Kościoła, przecież byłoby to czymś nienormalnym, gdybyśmy chcieli troszczyć się tylko o ludzką duszę, nie troszcząc się o zdrowie ludzkie, o ludzkie życie".

