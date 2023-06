Ciało (nie)gotowe na plażę. "Wszystkie możemy korzystać z wakacji w pełni"

Nie wie, co bardziej ją krępuje - wzrok innych ludzi czy ciągłe pytania o to, co się jej stało. Nie ma cierpliwości, by po raz kolejny o tym opowiadać. Nie chce pokazywać blizn i już. Nie zamierza wychodzić ze swoje strefy komfortu, ale także nie zamierza się ukrywać. Wyjście na plażę też nie stanowi dla niej problemu. Stroje kupuje w Internecie. Głównie te z pełną osłoną, projektowane dla muzułmanek. Lub stroje z długim rękawem i szortami. Zapytana o kompleksy mówi, że ich nie ma. Po prostu chce spokojnie spędzać czas i nie zamierza nikomu się tłumaczyć.