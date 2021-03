Fryzura na wesele. Stylizacje dla krótkich, średnich i długich włosów

Fryzura na wesele powinna być nie tylko efektowna, ale przede wszystkim wytrzymała. Jak wystylizować krótkie, średnie i długie włosy, by nawet po kilku godzinach tańca, wciąż dobrze wyglądały?

Wybierając się na wesele, chcemy wyglądać wyjątkowo. Dlatego przykładamy dużą wagę nie tylko do stroju, butów, czy biżuterii, ale również do fryzury. Na tego typu uroczystości kobiety zwykle wybierają eleganckie upięcia, które można ozdobić kwiatami lub błyszczącymi spinkami. Wrażenie na innych z pewnością zrobią również sprężyste loki lub romantyczne fale. Zaś panie, które preferują proste włosy, mogą założyć na głowę wysadzaną kamieniami opaskę lub spiąć kosmyki z jednego boku, by odsłonić twarz i podkreślić odświętny makijaż.

Fryzura na wesele - krótkie włosy

Jeśli masz bardzo krótkie włosy, możesz zaszaleć z grzywką. Unieś ją na gumę do włosów lub mocny lakier i stwórz delikatny irokez. Taka fryzura optycznie wydłuży twarz. Panie, które mają włosy do ramion, mogą wybrać bardzo modną od kilku sezonów fryzurę o nazwie collarbone bob, to odmiana klasycznego boba, ale w nieco przedłużonej wersji, sięgająca do obojczyków. W tej stylizacji włosy z tyłu są krótsze, a z przodu dłuższe. Krótkie włosy z powodzeniem można także nawinąć na lokówkę i zakręcićpukle tak, by powstała na głowie burza drobnych loczków. Jeśli nie chcesz, żeby szybko opadły i rozprostowały się, utrwal je pianką do stylizacji.

Fryzura na wesele - średnie włosy

Panie, które mają średniej długości włosy, sięgające nieco za ramiona, mają większe pole do popisu. Mogą nie tylko zakręcić włosy, ale również wykonać lekkie upięcie. Na wesele świetnie się sprawdzi fryzura na jednym boku. Można zapleść warkocz po jednej stronie głowy, upiąć kosmyki ozdobną spinką, czy też wpiąć za ucho dekoracyjny kwiat. Ta ostatnia opcja szczególnie będzie pasować do sukienek w stylu boho. Z drugiej strony głowy włosy powinny swobodnie opadać. By były proste, warto je utrwalić kosmetykiem do stylizacji. Dzięki takiej asymetrycznej fryzurze odsłonimy część twarzy i szyję, a także wyeksponujemy kolczyk, szczególnie, gdy wybierzemy wiszący i połyskujący.

Fryzura na wesele - długie włosy

Posiadaczki długich włosów mają pełen wachlarz możliwości stylizacyjnych. Najpopularniejszą fryzurą na weselę jest klasyczne, eleganckie upięcie. Najpierw należy zakręcić loki, a następnie z tyłu głowy zebrać je w tzw. "koszyczek". By zapanować nad fryzurą, warto przygotować dużą ilość wsuwek. Do tego można wpiąć kwiaty lub ozdobne spinki z perłami czy kamieniami. Natomiast z przodu głowy, blisko twarzy, warto puścić luzem kilka kosmyków, dzięki czemu stylizacja będzie bardziej romantyczna i dziewczęca.

Kolejnym pomysłem fryzury na wesele jest zaplecenie warkocza wokół głowy w tzw. "koronę". Tego rodzaju stylizacja jest trudna do samodzielnego wykonania w domu, dlatego w tym przypadku warto wybrać się do fryzjera, który zaplecie równy i mocny warkocz, a także skutecznie ukryje końcówkę włosów, by nie było jej widać. Na koniec należy obficie spryskać głowę lakierem. Taka fryzura z pewnością przetrwa nawet najbardziej skoczne tańce do białego rana.

