Duet który zadba o zęby. Jak wybrać szczoteczkę soniczną i irygator?

Mówi się, że uśmiech jest wizytówką człowieka. Dlatego warto o niego odpowiednio zadbać. Nie wystarczy po prostu szczotkować zęby. Żeby uzyskać odpowiedni efekt, warto wybrać dobrą i wydajną szczoteczkę. Oprócz tego przyda się jeszcze irygator, który co prawda kojarzy się z gabinetami stomatologicznymi, ale dzięki miniaturyzacji urządzeń z powodzeniem można go używać w domowych warunkach. Jak wybrać odpowiedni sprzęt? Podpowiadamy.

Szczotkowanie zębów to prosta czynność. Wystarczą tylko 2 min, co przy podziale szczęki na 4 strefy daje nam 30 sek. na jedną część. Używając tradycyjnej szczoteczki do zębów, czas ten może okazać się stanowczo za krótki. Dlatego coraz chętniej sięgamy po szczoteczki elektryczne. Tu wyróżniamy rotacyjne i soniczne. Te drugie są szybsze, dokładniejsze i bardziej wydajne, dlatego właśnie nimi się zajmiemy.

Jak działa szczoteczka soniczna?

Urządzenie generuje fale dźwiękowe o częstotliwości od 260 Hz. Wprawiają one w drganie cząsteczki śliny i pasty. Efektem jest powstawanie mikroskopijnych bąbelków, które z ogromną siłą uderzają w ściany zębów. To sprawia, że szczoteczki soniczne niezwykle skutecznie usuwają bakterie i płytkę nazębną. Jednocześnie są łagodne dla szkliwa. Szczoteczka soniczna wykonuje nawet ponad 60 tys. ruchów na minutę, a więc jest szybsza od rotacyjnej. Różni się też budową główki, która jest wąska i podłużna, więc łatwo dotrze w różne zakamarki jamy ustnej. Szczoteczka soniczna jest bezpieczna dla osób, które mają aparat ortodontyczny, plomby i implanty, ale na wszelki wypadek lepiej skonsultować się z dentystą.

Jak wybrać szczoteczkę soniczną?

Przy wyborze szczoteczki sonicznej warto wziąć pod uwagę kilka kwestii. Pierwsza to szybkość działania – im większa, tym lepiej. Druga to czas pracy na jednym ładowaniu. Przy wydajniejszym akumulatorze możesz zabrać szczoteczkę na wakacje i nie martwić się o ładowarkę. Dobrym pomysłem jest zakup szczoteczki która ma kilka trybów pracy. Najczęściej producenci stosują tryb wybielania zębów, delikatne szczotkowanie i masaż dziąseł. W bardziej zaawansowanych produktach szczoteczki mogą być łączone ze smartfonem i aplikacją, która monitoruje styl, czas i dokładność szczotkowania. Dzieje się to za sprawą wbudowanego czujnika siły nacisku na dziąsła i zęby.

Irygator – wspólnik szczoteczki

Oprócz szczoteczki warto mieć jeszcze jedno urządzenie, a mowa o irygatorze. Kiedyś tego typu sprzęt kojarzył się z gabinetami dentystycznymi, ale w ostatnich latach trafił również do domowych łazienek. Dzięki wysokiemu ciśnieniu sprawnie usuwa kamień i osady oraz resztki z przestrzeni międzyzębowych. Irygator należy traktować jako uzupełnienie dla szczoteczki do zębów. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na możliwości regulacji ciśnienia wody oraz tryby pracy. Wśród nich można spotkać codzienne czyszczenie, delikatne czyszczenie, masaż, pielęgnację języka i pielęgnację dziąseł.