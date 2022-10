Grabić liście czy ich nie grabić? Ekspert rozwiewa wątpliwości

Są jednak sytuacje, w których warto pozostawić niezgrabione liście. - Jeśli liście pozostawimy pod drzewami, w takich sytuacjach, wraz z procesem przemian chemicznych, dostarczą one do gleby spore ilości fosforu, potasu i magnezu. Warto takie liście pozostawiać na rabatach aż do wiosny. W ten sposób ochronią one ziemię przed mrozem i wczesnymi wiosennymi przymrozkami - zaznaczył ekspert.