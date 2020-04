Jak szybko pozbyć się pryszcza? Poradnik pielęgnacyjny

Niedoskonałości skóry zawsze pojawiają się w nieodpowiednim momencie. Nawet kiedy zostajesz w domu, pryszcz na twarzy, który widzisz za każdym razem, kiedy mijasz lustro, po prostu przeszkadza i drażni. Jak go usunąć, a jak nie wolno go usuwać? Co przyda się w profilaktyce pryszczy i ich nieinwazyjnym usuwaniu?

Naczelny wróg urody — pryszcz

Największa ilość gruczołów łojowych znajduje się w strefie "T" i to tam najczęściej pojawiają się pryszcze. Widoczna niedoskonałość na czole, brodzie lub nosie potrafi skutecznie oszpecić. To nic, że nie wybierasz się na imprezę: są sposoby na to, aby brzydki wyprysk usunąć i to bez uszczerbku na skórze, ani bez wizyty u kosmetyczki. Usuwanie i zmniejszanie wyprysków to zadanie dla toników ze składnikami aktywnie oczyszczającymi, punkowych żelów na pryszcze i masek oczyszczających. W sytuacji awaryjnej może też zadziałać jeden z domowych sposobów: okład z kostki lodu, który usunie obrzęk i zmniejszy wypukłość albo maseczka z... kurkumy.

Pryszcz – niby nic, a szpeci

Wypryski uchodzą za największych wrogów urody. Sebum, czyli naturalny nawilżacz i ochrona dla skóry, w nadmiarze i połączeniu z zanieczyszczeniami, tworzy krostkę z jaśniejszym czubkiem, która zakłóca gładką powierzchnię skóry. Pryszcz to nic innego jak stan zapalny wypełniony ropą i osoczem. Powstaje, kiedy bakterie w ujściu porów skóry znajdują środowisko do rozmnażania: sebum i keratynę nagromadzoną w małych zagłębieniach. Profilaktyka pryszczy to skuteczna regulacja wydzielanego sebum oraz oczyszczanie porów skóry, ale bez jej skrajnego wysuszenia. Pielęgnacja skoncentrowana na oczyszczaniu skóry bez jej nawilżenia, spowoduje jej przesuszenie w wierzchnich warstwach, dalsze powstawanie pryszczy, głębiej osadzonych, bolesnych grudek, a nawet przedwczesne zmarszczki.

Do wyciskania wyprysków uciekamy się tylko w ostateczności i w sterylnych warunkach, w przeciwnym wypadku grozi nam zaognienie stanu zapalnego, rozprzestrzenienie się bakterii po całej twarzy, a w ostateczności powstanie blizn. Działanie antybakteryjne i złuszczające kosmetyków przeciwtrądzikowych to nie wszystko, bo równie ważne jest odżywianie i regeneracje miejsc po wypryskach, co zapobiega zaognianiu się stanów zapalnych i przyspiesza gojenie oraz powrót skóry do jej naturalnego stanu. Dlatego jeśli już decydujesz się na wyciśnięcie krostki, zdezynfekuj ręce, naciśnij delikatnie skórę po bokach krostki i przetrzyj skórę oczyszczającym tonikiem, a także ponownie umyj ręce.

Zadbana cera w każdym wieku

Powstawanie wyprysków to nie tylko niedokładne oczyszczanie porów. Mają na to wpływ także zmiany hormonalne, dieta bogata w cukier i geny. Rozpoznanie właściwej przyczyny ich powstawania ma duży wypływ na skuteczność leczenia. Wypryski nie są też problemem wyłącznie cery nastolatków, bo pojawiają się u osób w każdym wieku, np. podatnych na wahania hormonalne lub o tłustej, wymagającej cerze. Kosmetyk regulujące wydzielanie sebum to nie tylko silne preparaty przeciwtrądzikowe, ale też zwykłe toniki do twarzy: regulują działanie gruczołów łojowych, oczyszczają i równocześnie nawilżają i wyrównują pH skóry, dzięki czemu inne kosmetyki mogą działać lepiej.