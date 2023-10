Jak wybrać odpowiednie słuchawki bezprzewodowe?

Indywidualne potrzeby vs. typy słuchawek bezprzewodowych

Na rynku mamy dostępne różne typy słuchawek bezprzewodowych. Słuchawki bezprzewodowe douszne wyróżnia przede wszystkim komfort użytkowania wiążący się z brakiem plączącego się kabla. Jest to cecha na tyle istotna, że wielu użytkowników słuchawek bezprzewodowych nie wyobraża sobie powrotu do rozwiązań przewodowych. Słuchawki douszne umieszcza się w małżowinie usznej, a ich kształt idealnie dopasowuje się do budowy ucha, dzięki czemu dla większości osób są bardzo wygodne. Uważa się, że słuchawki tego typu są mniej szkodliwe dla słuchu. Słuchawki dokanałowe umieszcza się bezpośrednio w kanale słuchowym. Są bardzo małe i najczęściej pokryte silikonem, który sprawia, że doskonale trzymają się na miejscu i uszczelniają kanał słuchowy. Idealnie sprawdzą się zatem w podróży lub podczas aktywności fizycznej. Słuchawki dokanałowe zapewniają lepszą izolację od dźwięków otoczenia, dzięki czemu są bardziej praktyczne na przykład w pracy czy podczas transportu komunikacją miejską. Szczególnie wyróżniają się w tym aspekcie modele wyposażone w aktywną redukcję szumów (ANC). Technologia ta dba, by do naszego ucha nie docierały żadne dźwięki oprócz tych generowanych przez słuchawki. Taką technologię posiadają np. słuchawki dokanałowe Bowie MZ10 od marki Baseus. Co ciekawe, oferują one również tryb Transparency, który sprawdzi się w podróży i pozwoli usłyszeć ważne komunikaty z dworca czy lotniska. W tego typu modelach słuchawek można szybko przełączyć się w tryb rozmowy, bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu, co jest niezwykle wygodne.