Jest żoną pastora. Opowiada, jak wygląda jej życie u boku duchownego

Myślę, że tak. Może nazwałabym to bardziej oczekiwaniem społeczności. Niektórzy mogą oczekiwać, że powinnam zawsze dobrze się prezentować, uśmiechać się. Jednak wielu ludzi rozumie, że jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy miewają swoje gorsze dni. Nie mam poczucia, że muszę zawsze "trzymać fason". Prędzej jest tak, że my same, jako żony pastorów, nakładamy pewne maski, ale to się zmienia. Idziemy w kierunku tego, żeby pokazywać się szczerze. Chcemy być autentyczne w wyglądzie i zachowaniu.