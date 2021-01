Kalisz o obostrzeniach w szkołach. "Są bezsensowne. Nikt mnie nie przekonał, że źle myślę"

Ryszard Kalisz był gościem programu Newsroom WP. Na pytanie dotyczące sensowności obecnych obostrzeń wyznał, że dla niego są one bezsensowne. - Nie jestem epidemiologiem, ale nikt do tej pory nie przekonał mnie, że źle myślę - dodał. Następnie wyjaśnił, że ma dwoje dzieci. Jedno w wieku przedszkolnym, które uczęszcza do placówki, a drugi syn w 5. klasie, przebywa w domu od października. - Dzieci powinny wrócić do szkół. Mogą nosić maseczki - wyjaśnia. Sam wspomina, że przeszedł COVID-19 i ma 45 antyciał. Nie może być już zarażony przez dzieci i chciałby, żeby epidemiolodzy wyjaśnili sensowność decyzji zatrzymywania dzieci w domu. Kalisz jest zdegustowany, że rząd nie podejmuje decyzji kluczowych dla rodziców, które wiążą się z organizacją życia rodzinnego.

