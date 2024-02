Katarzyna Niewiadoma rozpoczyna sezon od sukcesów. Sprawdź, czego jeszcze o niej nie wiedziałeś!

Kolarstwa szosowe i gravelowe cieszą się ogromną popularnością. Według raportu twórców sportowej aplikacji Strava, zainteresowanie tymi sportami w samym tylko 2023 r. wzrosło kolejno o 7 i 55 proc. Obie dyscypliny sportu są do siebie podobne, ponieważ rowery gravelowe czerpią wzorce z jednośladów szosowych – mamy tu niezbyt grube opony, półsportową geometrię ramy i kierownicę typu "baranek". Oczywiście są one inaczej wyprofilowane, ale również pozwalają na osiąganie wysokich prędkości, ale na szutrowych i leśnych ścieżkach.

Katarzyna Niewiadoma na co dzień jest kolarką szosową, ale jak każdy sportowiec stara się być wszechstronna. Dlatego wzięła udział w gravelowym wyścigu Setmana Ciclista Valenciana, gdzie zajęła 2. miejsce. To właśnie w tej dyscyplinie Niewiadoma zdobyła mistrzostwo świata w sezonie 2023. Kolarstwo gravelowe zostało uznane przez Międzynarodową Unię Kolarską dopiero w 2022 r., więc z punktu widzenia rywalizacji na poziomie mistrzostw świata jest to młoda dyscyplina, ale wśród "cywilnych" rowerzystów moda na gravele trwa od lat.