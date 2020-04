Koronawirus w Polsce. Kiedy będzie i jak przebiegnie śmigus-dyngus 2020?

W tym roku śmigus-dyngus wypada 13 kwietnia . Uszczuplone celebrowanie Wielkiej Nocy bezpośrednio wpływa na kolejne zwyczaje świąteczne. Tegoroczny lany poniedziałek nie odbędzie się tak hucznie, jak do tej pory. Ze względu na zakaz publicznych zgromadzeń z powodu koronawirusa , wzajemne oblewanie się wodą może mieć miejsce wyłącznie w domu, czyli przebieg będzie bardziej symboliczny.

Skąd się wziął zwyczaj śmigusa-dyngusa?

Już pierwsze wzmianki dotyczące śmigusa-dyngusa pochodzą z XIV wieku. Zwyczaj był kultywowany głównie na wsiach, gdzie chłopcy polewali okoliczne dziewczęta wodą zaczerpniętą do wiader. Według tradycji, panny, które nie zostały oblane wodą miały problem, ponieważ miała to być wróżba świadcząca o przyszłym staropanieństwie. Uważa się, że śmigus oznacza "oblewanie wodą", natomiast "dyngus" pochodzi od niemieckiego "dingen", czyli "wykupywać się". Panny mogły bowiem wykupić się, jeśli obdarowały kawalerów pisankami. Jeszcze do XV wieku śmigus i dyngus były odrębnymi zwyczajami, ale koniec końców zostały ze sobą połączone oraz przejęte przez religię chrześcijańską.