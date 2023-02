Nie zyskają na waloryzacji. Ci emeryci obejdą się smakiem

Groszowe emerytury. Kto je dostaje?

Groszowe emerytury to poważna kwestia, która, zdaniem ekspertów, domaga się rozwiązania. "Ten problem powinien zostać rozwiązany. Trudno mówić, że świadczenia wysokości kilku groszy to emerytura, to nie jest emerytura. Obecny rząd doprowadził do tego stanu, że zaczęliśmy mówić o groszowych emeryturach. Rząd nic nie zrobił przez osiem lat, gdy to zjawisko narastało" - podkreślił dr Antoni Kolek w rozmowie z "Super Expressem".