Odpicuj sobie balkon na wiosnę

Narzędzia ogrodnika

Tak naprawdę nie są one konieczne, do wszystkich prac możesz z powodzeniem używać rąk. Jeśli jednak chcesz zaopatrzyć się w zestaw małego ogrodnika i poczuć się bardziej profesjonalnie, oto akcesoria, które na pewno Ci się przydadzą:

• Mała łopatka – dzięki niej błyskawicznie przeniesiesz lub przesypiesz ziemię, bez brudzenia rąk • Sadzak – to narzędzie do wydrążenia dziury w ziemi, w której znajdą się nasze nasiona lub cebulki • Nożyce ogrodnicze – przycinanie suchych liści i gałązek a także ścinanie plonów, na przykład pomidorów, będzie czystą przyjemnością z tym narzędziem • Grabki – ułatwią pozbywanie się małych chwastów i liści leżących na ziemi • Konewka – najważniejszy atrybut ogrodnika. Wybierz taką, która będzie nie tylko praktyczna, ale będzie też ciekawą dekoracją balkonu.

Warzywa w twoich doniczkach

Jeśli to dopiero początek twojej przygody z własną uprawa roślin zacznij od najprostszych warzyw: cebuli, rzodkiewki czy zielonego groszku. Dla bardziej doświadczonych polecamy sałatę, pomidory czy papryczki, które lepiej będą rosnąć w gruncie albo w większych donicach. Warzywa zwykle podlewamy raz, maksymalnie 2x w tygodniu. Ziemia powinna być sucha na górze i zimna na dole, co łatwo sprawdzić wkładając do niej palec.