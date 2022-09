Odważny miks kolorów. Nowa moda na salonach i ulicach

Kiedyś wbijano nam do głów, że czerwień z różem żyją jak pies z kotem, a konfrontacji pomarańczowego i żółtego należy wystrzegać się jak ognia. Cóż możemy zrobić z tą wiedzą? Oprócz spisania na kartce i wrzuceniu do kosza, raczej niewiele. Moda znana jest ze swojej przewrotności, dlatego wyłamuje się z konwenansów i zapewnia dominującym kolorom równie egocentryczne towarzystwo. Okazuje się, że odcień chabru świetnie dogaduje się z orzeźwiającą miętą, a fuksja to idealna partnerka dla ognistej czerwieni. Zatem poznajmy kilka prawd o tej kolorowej rewolucji, która owinęła sobie świat mody wokół palca.