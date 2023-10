Pomoc przy chorobach dróg oddechowych. Jak wybrać nebulizator?

Jesień i zima to sezon stojący pod znakiem chorób górnych i dolnych dróg oddechowych. Podczas leczenia, zwłaszcza u dzieci, często zaleca się przeprowadzanie nebulizacji. To zabieg, który można z powodzeniem wykonywać w domu i służą do tego nebulizatory. Wprowadzają do układu oddechowego lek w postaci aerozolu. Można go przeprowadzać m.in. przy zapaleniu zatok.