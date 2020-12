Pomogli 76 tys. Polaków. Telefon przestanie działać ostatniego dnia grudnia

Działali 3 lata. Za dwa tygodnie przestaną. "Dlaczego? To był projekt nie raz ratujący nawet życie... świadomość, że można dzwonić i być wysłuchanym... a teraz?" – czytamy pod postem Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego.

Izabela Jezierska-Świergiel w imieniu swoim i kolegów z ciężkim sercem napisała: "Drodzy Facebookowicze, Beneficjenci i Przyjaciele, przykro nam poinformować, że projekt kończy się wraz z ostatnim dniem grudnia 2020. Chcąc zapewnić pomoc osobom, które korzystały z naszego wsparcia lub zamierzają to zrobić w późniejszym terminie, zaczynamy od dziś publikować na naszym profilu informacje o działających liniach wsparcia".

Projekt jest realizowany przez Fundację ITAKA na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany z NPZ [Narodowy Program Zdrowia] na lata 2016-2020. – Mieliśmy nadzieję, że Centrum Wsparcia będzie działać dalej, nawet jeśli to nie my wygralibyśmy kolejny konkurs na jego prowadzenie – mówi nam Świergiel. – Niestety, nie udało się, ponieważ nie ogłoszono nowego NPZ, a co za tym idzie – konkurs też nie zostanie rozpisany. Nie wiemy dlaczego. Być może działo się za dużo innych rzeczy związanych z Covidem – dodaje, nie kryjąc żalu.

"Kto ratuje jedno życie…"

Od grudnia 2017 r. do listopada 2020 r. udało się pomóc 76 471 osobom. – Statystyki nie uwzględniają grudnia – wyjaśnia nam. – Jak mawia nasza pani prezes: "kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat". Te osoby, które do nas zadzwoniły, dostały wsparcie. Wiele z nich takie, które spowodowało, że zrezygnowali z podjęcia próby samobójczej – zaznacza. Dowiadujemy się, że rocznie Centrum przeprowadza około 170 interwencji samobójczych. – To oznacza, że tyle osób realnie zostało przez nas uratowanych, otrzymało od nas wsparcie nie tylko psychologiczne, ale także polegające na wezwaniu odpowiednich służb – tłumaczy Świergiel.

W rozmowie podaje poruszające przykłady. – Na ostatniej konferencji prelegentka powiedziała, że ma za sobą 3 próby samobójcze, a przed czwartą uratował ją nasz telefon. Pokazała ulotkę, którą dostała ją kilka lat wcześniej. – Te rozmowy bardzo jej pomogły – słyszymy.

– Kiedyś do Centrum zadzwoniła też ofiara przemocy domowej. Naprawdę ekstremalnej. 3 miesiące później rozmawiałam z policjantem, który przeprowadził u niej interwencję. Spytałam go, jak to jest możliwe, że odezwała się do nas kobieta z drugiego końca Polski. Odpowiedział, że osoba, która wiedziała, że w jej rodzinie źle się dzieje, dała jej ulotkę z naszym numerem telefonu. Drukowaliśmy te ulotki z myślą, komu dzisiaj, w czasach internetu, potrzebne są papierowe ulotki… Tej kobiecie uratowano życie. Była skatowana. Ten policjant powiedział, że mąż by ją zabił – opowiada Świergiel.

Byle nie zostali sami

Rozmówczyni WP Kobieta mówi, że pracownicy Centrum nie chcą zostawić beneficjentów bez żadnej pomocy, więc do końca roku zamierzają publikować informacje o telefonach pomocowych na swoim profilu społecznościowym. – To telefony, które sami podawaliśmy dzwoniącym do nas osobom i były dedykowane ich problemowi, np. uzależnieniom, przemocy czy zaburzeniom psychicznym – komentuje.

W ostatnich miesiącach intensywnie rozwija się Antydepresyjny Telefon Zaufania, który działa od 20 lat. – Rozwijamy tę linię właśnie dlatego, żeby chociaż częścią naszych beneficjentów później się zaopiekować. Żeby nie powiedzieć: "24:00. Wyłączamy wtyczkę, koniec". Chcemy, by te osoby wiedziały, gdzie się zwrócić o pomoc – przyznaje Świergiel.

Aktualnie zbierane są środki na sfinansowanie dyżurów psychologów i psychiatrów. Oni też tracą pracę z końcem roku, tylko garstce z nich można zaproponować dalszą współpracę. – Antydepresyjny Telefon Zaufania działa 15 godzin tygodniowo, od 20 stycznia, a Centrum Wsparcia przez 3 lata działało całodobowo… Robimy, co możemy – słyszymy na koniec.

Wciąż można dzwonić pod numer telefonu 800 702 222

