Przekręć w oknie. W domu zrobi się cieplej

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że okna posiadają dwa tryby: letni i zimowy. Kiedy przychodzi jesień i temperatury na zewnątrz znacznie spadają, warto przekręcić okna w określonym miejscu, mocniej dociskając skrzydła do ramy, co pozwoli zredukować koszty ogrzewania. Aby móc to zrobić, wystarczy tylko posiadać śrubokręt lub kombinerki i skorzystać z instruktażu zamieszczonego w nagraniu.

Zakryj wszelkie szczeliny, które mogą przepuszczać zimne powietrze z zewnątrz. Zamykaj drzwi wewnętrzne oraz te prowadzące do pomieszczeń, z których aktualnie nie korzystasz. Opuszczaj żaluzje, aby zimne powietrze nie przedostawało się zbyt szybko do wnętrza. W dni słoneczne odsłaniaj zasłony, aby promienie słoneczne naturalnie ocieplały wnętrze mieszkania.

Ważne też, żeby ustawiać pokrętła termostatu w odpowiedniej pozycji. Najniższą wartością jest tryb 0. Jego zadaniem jest niedopuszczenie do zamarznięcia wody w grzejniku, a także utrzymywanie jej stałej temperatury, wynoszącej 6-8 stopni Celsjusza. Cyfra 1 sprawia, że będzie mieć ona 12-13 stopni C. Cyfra 2 to 15-16 stopni, 3 - 18-20 stopni, a 4 - 22-24 stopni. Najwyższa wartość, czyli 5, to tryb niezalecany do codziennego włączania. Temperatura rośnie wtedy do 25-28 stopni. Na co dzień najlepiej ustawiać pokrętło na 2 lub 3.