To nie są osy. Zachowaj spokój, gdy zauważysz

Klecanki wizualnie przypominają osy, choć to zupełnie inny owad. Potrafią boleśnie użądlić, a równocześnie ugryźć. "Wystarczy ich nie niepokoić, aby uniknąć obronnego użądlenia" - radzą Lasy Państwowe.

Pszczoły, osy czy szerszenie - to one są nam najbardziej znane. I choć każdy z tych owadów wyróżnia się swoim wyglądem, mało kto wie, że podobnych do wymienionych jest znacznie więcej. Takimi są m.in. klecanki, które żyją wokół nas i naszych domów.

Jak wyglądają klecanki?

Jak możemy odróżnić klecanki od innych owadów? Jeżeli chodzi o ich podobieństwo do os, wyróżniają się trzema rzeczami. Po pierwsze, są znacznie smuklejsze. Po drugie, posiadają plamki w górnej części odwłoka, a dodatkowo - czerwone zakończenia czułek.

Jeśli nie jesteśmy w stanie odróżnić ich poprzez wygląd, istnieje jeszcze jeden sposób - rozpoznanie ich po kształcie gniazda. Gdy jądro wybudowane przez osy jest okrągłe i zamknięte, w przypadku klecanek są to otwarte plastry z masy papierowej, roślin i rozdrobnionego drewna. Najczęściej można je zauważyć w pobliżu dachów i na strychu.

Czy użądlenie klecanki boli?

"Gryzący, piekący, niczym użycie wiertła na paznokciu bądź polanie kwasem solnym rany ciętej" - taki opis użądlenia przez klecankę pojawił się na profilu Lasów Państwowych na Facebooku. Jest on jednak oparty o punktację w tzw. skali Schmidta - entomologa, który XX w. skatalogował subiektywne odczucia użądleń błonkówek.

Co jednak należy podkreślić, wysoką punktację w skali Schmidta (3/3 pkt.) otrzymały klecanki północnoamerykańskie - nie te, które spotkamy w naszym kraju. Jak napisały Lasy Państwowe, "europejskie" klecanki nie są aż tak groźne. Choć ich użądlenie może być bolesne, używają go jedynie w przypadkach, kiedy poczują się zagrożone. Przy okazji gryzą żuwaczkami, co może potęgować nieprzyjemne wrażenie.

"Klecanki są zaś stosunkowo spokojnymi i cierpliwymi owadami i wystarczy ich nie niepokoić, aby uniknąć obronnego użądlenia" - czytamy.

