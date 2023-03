Skontrolowały ginekologów z woj. pomorskiego. Są przerażone

- Kobiety, które się do nas zgłaszają, bardzo często spotykają się z odmową od ginekologów, ale też ginekolożek związaną z założeniem wkładki wewnątrzmacicznej. Zdarza się, że lekarze mówią, że nie mają do tego odpowiedniego sprzętu. Do założenia wkładki potrzebny jest przede wszystkim fotel ginekologiczny i ultrasonograf, czyli to, w co jest w wyposażony każdy gabinet plus oczywiście wziernik i np. nożyce. - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Aleksandra Magryta z FEDERY.