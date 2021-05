Strategia "talerzyka" - jedna z ulubionych metod psychopatów. Fragment książki "Psychopata w pracy, w rodzinie i wśród znajomych"

Domyślamy się teraz, że finał tej opowieści będzie taki, że w końcu talerzyka nie da się już posklejać. Pewnie tak by się kiedyś stało, ale dla nas najważniejszy jest ten okres historii talerzyka, kiedy jeszcze da się go tak posklejać, by mógł stanowić jedną całość, ale jednocześnie te wszystkie sklejenia już tak widać, że talerzyk nie nadaje się na to, by „obsłużyć” wizytę gości, ponieważ różnica pomiędzy nim a innymi, niesklejanymi talerzykami jest już na tyle duża, że budziłoby to ewidentny zgrzyt w estetyce przyjęć Pawła.