Najnowsze Popularne Wideo + 3 koronawirusrobert rutkowskiwielkanoc 2020 2 godziny temu Święta Wielkanocne. Robert Rutkowski: Zatęsknimy za tymi, których nie znosimy - Chcemy przetrwać w czymś, co jest nieznośne. Spróbujmy zarządzić swoimi emocjami, pamiętając, że nie ma złych emocji. Są tylko decyzje,... Rozwiń Panie Robercie mówimy o tych emocj … Rozwiń Transkrypcja: Panie Robercie mówimy o tych emocjach mówimy o tym żeby zostać w domu i no i wytrwać to co my tam powiedział jak te święta gdy pogoda taka za oknem spędzić w domu trwać troszkę daje taki niebezpieczny azymut bo wytrwanie dotyczy czegoś bardzo złego uciążliwego ten przetrwać w czymś nieznośne więc spróbujmy troszeczkę zarządzić tymi swoimi emocjami pamiętając o tym że nie ma złych emocji są tylko zrobimy tanie sobie prawa na to żeby się trochę niepokoić dania sobie prawa na to żeby czuć się komfortowo jest pierwszym jakby takim krokiem do tego żeby żeby się lepiej poczuć 3 kk którą podejmuję my również uruchamia w naszym umyśle takie militarne jakieś skojarzenia ja a propos świąt Słyszałem już przed wielu laty od dziennikarzy pytanie Jak przetrwać święta w kontekście kompaktu z Mariolą jest nieznośna bońkiem absurdalna sytuację że nagle ich nie będzie i może się zdarzyć że urodziło zatęsknimy za nim tęsknimy za tymi których nie mogę się nie zmieści A znaczy ja tego życzę też wszystkim żeby z nimi za tymi wszystkimi którzy byli kiedyś tam uciążliwy