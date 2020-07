WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ujmująca prostota. Uwielbiamy minimalistyczne sukienki Zamykasz oczy, wkładasz rękę do szafy i wyjmujesz kilka rzeczy. Jaki jest efekt? Możliwe, że bardzo zabawny. Jeśli twoja garderoba jest utrzymana w prostym stylu, komiczny efekt ci nie grozi. Na ten styl stawiamy najczęściej: prosty, bezpretensjonalny, klasyczny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Adobe Stock) Prostota, minimalizm, brak zbędnych ozdób Minimalistyczny styl wybiera znacznie więcej kobiet niż jeszcze kilka lat temu. Proste ubrania są ekologiczne, bo ten sam produkt wykorzystasz wielokrotnie. Proste ubrania dają więcej możliwości, bo włożysz je do różnych butów, dodatków i okryć. I najważniejsze: proste ubrania są eleganckie, a nawet wyrafinowane. Dużo łatwiej sięgnąć po pstrokate, wymyślne rzeczy, które przykuwają wzrok w sklepach, niż ograniczyć się do tych najprostszych. Efekt może jednak przekroczyć oczekiwania i stać się dobrym nawykiem, który pozytywnie wpłynie na nasz styl. Proste rzeczy to więcej zestawów ubrań, różnych możliwości komponowania ich, a zatem... więcej miejsca w szafie. Ekonomicznie, elegancko, niedrogo i ładnie – takie ubrania maja same zalety. Na co należy uważać ubierając się w tym stylu? Głównie na detale, bo nawet mała, odstająca nitka jest bardzo widoczna w prostym stroju. Istotne jest dopasowanie ubrania tak, aby niechcący nie podkreślić niedoskonałości sylwetki np. zbyt ciasną sukienką, a także na ewentualne zabrudzenia, które na prostych ubraniach widać bardzo wyraźnie. Prostota - kwintesencja elegancji Trzeba mieć sporo klasy, aby w czasach efektownych, oryginalnych ubrań i różnorodności w modzie mieć odwagę ubierać się prosto. Klasyczne fasony ubrań maja dodatkowa zaletę –są pięknym tłem dla tego, co chcielibyśmy podkreślić w wyglądzie (poza samymi ubraniami). Może to być piękny wisiorek, ładna cera, letnia opalenizna albo nowy odcień włosów – wszystko to w oryginalnych stylizacjach po prostu by zniknęło. Jedwab, len, wysokojakościowa bawełna to materiały, na które warto stawiać poszukując minimalistycznych ubrań. Dzięki temu będą trwałe i posłużą nam długi czas, dobry materiał doda im też nieco elegancji. Elegancka, trapezowa sukienka może mieć już delikatne ślady użytkowania i możliwe, że nie będziesz jej chciała wkładać np. na wesele, ale jeśli jest wykonana z odpowiedniej tkaniny, przyda się na grilla ze znajomymi czy spacer z dziećmi. Z wymyślną, piękną kreacją nie byłoby tak łatwo. Proste nie znaczy nudne Nawet minimalistyczne ubrania musi coś wyróżniać, aby nie były identyczne z kiepskimi produktami. Wprawne oko w mig dostrzega jakość wykończenia prostych ubrań, a także materiału, z którego je uszyto, dlatego proste ubrania (zwłaszcza w eleganckiej wersji i formalnych okolicznościach) powinny się prezentować nienagannie. Sceptycy tego stylu uważają, że tak ubierają się osoby bez pomysłu na siebie oraz nieobeznane z możliwościami, które daje nam moda. To lekka przesada, choć trzeba przyznać, że w szerszym gronie w podobnych, prostych strojach można się poczuć nieswojo i jakby… w uniformie służbowym. Zachowaj nutkę indywidualizmu, nawet jeśli miała się ograniczać do małych kolczyków czy kolorowych sandałów.