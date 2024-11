Widzisz gryzonie na działce? To nie są szczury. Zadziałaj z butelkami

Karczowniki to niewielkie ssaki z rodziny chomikowatych. Ich długość wynosi około 13–25 cm. Charakteryzują się brązowym lub szarym futerkiem, spiczastymi uszami i pyszczkami oraz długim ogonem. Z postury przypominają szczury lub chomiki – są podobnej wielkości i kształtu. Jednak to nie tylko podobny wygląd zwierząt może nas zmylić. Karczowniki są bardzo zwinne i potrafią szybko poruszać się po terenie, podobnie do szczurów i myszy.

Jak rozpoznać, że gryzonie zadomowiły się w ogrodzie?

Karczowniki żywią się korzeniami roślin, gałązkami, pędami, pąkami kwiatów, nasionami, a nawet owocami i warzywami, przez co potrafią wyrządzić niemałe szkody w ogrodzie podczas buszowania w celu znalezienia pożywienia. Wydobywając ziemię podczas kopania tuneli, przyczyniają się do uszkodzeń systemu korzeniowego roślinności. Ich obecność może prowadzić oszpecenia działki i utraty większości upraw. Tym samym łatwo rozpoznać, że zadomowiły się na naszym terenie.

Metody walki z karczownikami

Pierwszym krokiem w walce z karczownikami jest stworzenie bariery ochronnej, np. dodatkowego ogrodzenia. Możesz wykorzystać siatkę, która uniemożliwi im przedostanie się na teren działki. Upewnij się, że siatka jest dobrze osadzona w ziemi i ma odpowiednią wysokość. Drugą metodą są pułapki np. na myszy. Mogą pomóc w eliminacji nieproszonych gości bez użycia trutek i chemikaliów.

Warto wypróbować także naturalne metody, polecane przez działkowiczów. Okazuje się, że niektóre gatunki kwiatów oraz ziół potrafią skutecznie zniechęcić karczowniki do odwiedzin w przydomowym ogródku. Szałwia, czarny bez czy mięta sprawdzą się znakomicie. Możesz użyć też gotowego olejku miętowego. Kupisz go w każdej aptece i nie wydasz więcej niż 5 złotych. Przy użyciu wody i zakupionego produktu wykonasz domowy oprysk.

Jak to zrobić? Przygotuj litrową butelkę z atomizerem i wypełnij ją wodą. Dodaj do niej dwie łyżki olejku miętowego i dokładnie wymieszaj całość. Oprysk jest gotowy do użycia. Rozpyl go w ogrodzie i wypędź gryzonie.

Innym skutecznym sposobem na odstraszenie karczowników z działki, jest wykorzystanie dźwięku. Wystarczy, że wbijesz w ziemię metalowe tyczki, na które nałożysz puste plastikowe butelki. Przy wietrznej pogodzie butelki będą robiły hałas, który wypłoszy gryzonie.

Regularne monitorowanie działki ma także spore znaczenie. Zauważając pierwsze oznaki obecności karczowników, można szybciej podjąć działania i zapobiec większym stratom. Jeżeli problem staje się uciążliwy i samodzielne działania nie przynoszą efektów, skonsultuj się ze specjalistami od zwalczania gryzoni. Fachowa pomoc często okazuje się najbardziej efektywnym rozwiązaniem.

