Ich obecność to zły znak. Wiadomo, co je przyciąga

Co więcej, same rybiki, choć niegroźne dla zdrowia, mogą wyrządzić szkody w naszych domach, żerując na materiałach zawierających skrobię, takich jak książki, tapety czy ubrania.

Wysoka wilgotność to idealne środowisko dla rybików, ale niestety jest to również warunek sprzyjający rozwojowi pleśni, gniciu drewna i pogarszaniu stanu ścian, co może prowadzić do poważnych i kosztownych uszkodzeń struktury budynku.