Wzrost temperatur może spowodować większą liczbę zgonów niż wszystkie choroby zakaźne

Co prawda coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z negatywnego wpływu zwiększania się temperatur na środowisko, a co za tym idzie na zdrowie każdego człowieka. Jednak działania pojedynczych osób nigdy nie będą miały takiego znaczenia, jak decyzje podejmowane przez polityków na szczeblu międzynarodowym.

Skutki globalnego ocieplenia

Według ekspertów, do końca wieku globalne wskaźniki śmiertelności z powodu wzrostu temperatur, wzrosną do 73 zgonów na 100 000 osób. To prawie tyle samo, co obecny wskaźnik wszystkich chorób zarażonych chorobami zakaźnymi takimi jak gruźlica, HIV/AIDS, malaria, denga i żółta febra.