Agata Passent mocno o sprawie gwałtów Romana Polańskiego. Jej stanowisko skomentowały feministyczne media Agata Passent zabrała głos w sprawie gwałtu, którego dopuścił się Roman Polański. Apelowała do młodzieży, aby nie udawała starszej, niż jest w rzeczywistości. Agata Passent o sprawie Romana Polańskiego (ONS.pl) Agata Passent w swoim najnowszym felietonie nawiązała do wywiadu, który Adam Michnik i Jarosław Kurski przeprowadzili z Romanem Polańskim. Stanowisko dziennikarki skomentował "Dziennik Feministyczny", zarzucając jej wiktymizację ofiar. Agata Passent komentuje czyny Romana Polańskiego W swoim felietonie dziennikarka stwierdziła, że osoba, która popełniła przestępstwo, nigdy za nie nie odpokutuje. Internet nie zapomni o sprawie Romana Polańskiego, a zatem lincz będzie trwał i to zarówno ja reżyserze, jak i jego ofierze. Zdaniem Agaty Passent wywiad był dobrym pretekstem, aby poruszyć z nastolatkami temat zawyżania wieku. "Nigdy nie kłam na temat swojego wieku. Nie flirtuj, udając starszą, starszego. To nie wstyd, jeśli przed randką poprosimy atrakcyjne dziewczę o pokazanie dowodu tożsamości" – napisała dziennikarka. Zdaniem Passent poprzez weryfikację wieku drugiej osoby można uchronić zarówno siebie samego, jak i ją. "Tak jak nie jeździ się po pijaku, tak nie upiją się czy nie balanguje z uczennicą, nawet jeśli rodzice ją stręczą. Często wszak rodzice wykorzystują dzieci do zarabiania forsy czy awansu społecznego" – uważa felietonistka. Agata Passent stwierdziła również, że spotkanie i warsztaty z Romanem Polańskim byłyby wartościowe dla uczniów oraz wykładowców i to nie tylko szkół filmowych. "Dziennik Feministyczny" krytycznie o felietonie Agaty Passent Postawę dziennikarki "Dziennik Feministyczny" określił jako "typową wiktymizację ofiary". Zauważono, że w sytuacji, w której dziecko kłamało, by udawać osobę starszą, "gwałt zanika", a zatem odpowiedzialność spada na ofiarę. "A fakt, że Polański przyznał się, że wiedział, ile Samanta miała lat? Że wykorzystał sesję zdjęciową, by kazać jej zdjąć bieliznę? Że ją odurzył, upił i zgwałcił? I że nie poniósł za to żadnej kary, bo uciekł z USA?" – wymieniano w artykule opublikowanym w feministycznych mediach. Zwrócono również uwagę na fakt, że zdaniem Passent o czynach Polańskiego przypominają ludzie zacietrzewieni, spędzający zbyt dużo czasu przed ekranem komputerów. Poruszono także temat petycji studentów, którzy mieli poprosić o odwołanie spotkania z Polańskim. Według "Dziennika Feministycznego" studenci nie czuliby się dobrze w obecności gwałciciela, który pół życia ucieka przed odbyciem kary. W artykule zarzucono też Agacie Passent, że nie uwzględniła głosów doświadczających przemocy studentów. Zamiast wspierania takich jednostek, dziennikarka skupiła się wokół prowokowania osób dorosłych przez nieletnie. Autor artykułu dopatrzył się w jej tekście braku rzetelności. Agata Passent, pisząc o rodzicach "wykorzystujących dzieci do zarabiania forsy lub awansu społecznego", nie powołała się na żadne dane ani statystyki, które zobrazowałyby faktyczną skalę problemu.