Alicja jest transpłciowa. Musiała pozwać rodziców, by rozpocząć korektę płci

- Jestem z siebie dumna, że w dwa lata osiągnęłam takie efekty. Zaczęłam jako 21-latka. To dość późno. Niektóre osoby mówią, że w dzieciństwie wiedziały, że są transpłciowe. Ja przez to, że o tym nie słyszałam, nie mogłam wpaść na to, że to akurat to. Czułam coś, ale dopiero jako 19-latka się zorientowałam, że jestem transpłciowa. Poszłam do seksuologa, a później do endokrynologa, który został moim lekarzem prowadzącym. Nie byłam podekscytowana, wiedziałam, że tak jest i już. Że muszę to robić, żeby być sobą - powiedziała w programie dziendobry.tvn.pl "Bez cukru z Oskarem Netkowskim".