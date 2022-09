Awersja laktacyjna. "Rozdźwięk między karmieniem piersią a rzeczywistością bywa nie do zniesienia"

– Zakończyłam karmienie po dwóch miesiącach – przyznaje Nikola. – Od początku szło raczej kiepsko. Czułam awersję do karmienia – psychiczną i fizyczną. Miałam dreszcze na całym ciele, było mi zimno, mimo że trzymałam przecież na rękach swoją cieplutką córeczkę. No i podczas karmienia byłam rozdrażniona, wszystko wokół mnie denerwowało, każdy dźwięk, szmer, zapach – opowiada Nikola, dodając, że negatywne uczucia dotyczyły tylko samego karmienia piersią, w żadnym wypadku jej córki. – Dlatego to nie mogła być depresja poporodowa. Przez jakiś czas ściągałam pokarm, aż przerzuciłam się na butelkę. Potem dużo o tym czytałam i dziś już wiem, co to było.