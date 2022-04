Rewolucja w karmieniu piersią? Teraz mogą to robić także ojcowie

Urządzenie do karmienia imitujące kobiece piersi

Karmienie noworodka może odbywać się do 13 razy dziennie i jednorazowo trwać nawet do godziny. Nic więc dziwnego, że kobiety chciałyby być nieco odciążone. Niestety nie każde dziecko jest w stanie tak łatwo przerzucić się na pokarm z butelki, który mogą podawać ojcowie i pomóc w ten sposób jeszcze bardziej w opiece nad dzieckiem. Dlatego japońska firma Dentsu przyszła z innowacyjnym rozwiązaniem. Stworzyła bowiem urządzenie do karmienia w kształcie kobiecych piersi.