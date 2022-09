Bardzo ważny symbol na opakowaniach kosmetyków. Nie każdy wie, co oznacza

Produkty do ust i podkłady do twarzy

Jeśli chodzi o kosmetyki do ust – jak podkreśliła Delaney Kalea – zwykle można ich używać zgodnie z opisem na opakowaniu. Kredkę do ust można co około sześć miesięcy zamoczyć na chwilę w 70. Proc. alkoholu, wysuszyć i spokojnie używać dalej. Klasyczną szminkę w sztyfcie najlepiej zużyć w ciągu 18-24 miesięcy. Błyszczyki w ciągu 12 do 18 miesięcy, podobnie ze szminką w płynie, jeśli sama nie wyschnie wcześniej. W każdym przypadku wyjątkiem jest moment, w którym używamy produktów do ust w czasie infekcji – najlepiej wyrzucić je od razu po wyzdrowieniu.