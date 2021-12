Bo tatuś tak powiedział. Dorosłe kobiety, które nie potrafią przeciwstawić się ojcom

To ojciec szykował ją na komunię i studniówkę. To ojcu przedstawiała swoich pierwszych chłopaków, a potem przyszłego męża. – Siłą rzeczy byliśmy ze sobą zżyci – przyznaje Anna, która w domu rodzinnym mieszkała prawie do 30. roku życia. Dziś uważa, że to był błąd. – Może gdybym się wcześniej wyprowadziła, nauczyłabym się oddzielić bycie córką od bycia kobietą, czyjąś żoną itp. A tak po pracy wracałam do domu, do taty, on też wracał z pracy i jedliśmy razem obiad, gadaliśmy, czasem jeździliśmy na zakupy. Gdy miałam chłopaka, wyglądało to trochę inaczej, ale dopóki się nie wyprowadziłam, tak właśnie było – wspomina Anna.