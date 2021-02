Chciała wziąć kredyt na mieszkanie. "Konsultant stwierdził, że nie mamy o czym rozmawiać"

Poszukiwanie rozwiązania

Budowa mieszkań. W 2020 padł rekord. Pandemia i kryzys omija tę branżę?

Czego szukają młodzi?

Niestety, przeszkodą w realizacji marzeń o własnym "M" jest zmiana wprowadzona przez większość banków kilka miesięcy temu. Mowa o wysokości wkładu własnego – przed pandemią wynosił on zwyczajowo 10 proc. wartości mieszkania, dziś to co najmniej 20 proc. Są jednak banki, w których wkład własny to 30 proc. i takie, które wymagają od klientów oszczędności w wysokości jednej trzeciej wartości nieruchomości.