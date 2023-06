Choroby oczu a ciąża

Czy w ciąży i w czasie karmienia można przeprowadzić laserową korekcję wady wzroku?Ciąża i czas karmienia piersią należą do względnych przeciwwskazań do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku. Oznacza to, że po urodzeniu dziecka i zakończeniu karmienia, pacjentka jest gotowa do zabiegu. Chyba że w grę wejdą wtedy inne przeciwwskazania.