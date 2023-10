Czy zaniedbanie grobu to grzech? Wyjaśniamy

Gdy zbliża się listopad, zawsze widać ruch wokół cmentarzy. Są oczywiście takie osoby, które o grobach bliskich pamiętają cały rok, jednak nie każdy ma chęć czy możliwość, aby to zrobić. Ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, rozjeżdżają się po świecie i kontakt staje się utrudniony – i to nawet z żyjącymi krewnymi, a co dopiero mówić o tych, którzy już odeszli.