Do pielęgnacji twarzy potrzebujesz tylko tych 5 kosmetyków. Reszta to strata pieniędzy

Skip care to urodowy minimalizm. Założenie, że wystarczy stosować zaledwie kilka podstawowych kosmetyków, by zadbać o skórę. To podejście oszczędza miejsce w twojej łazience, czas, jaki musisz poświęcić na dbanie o skórę i oczywiście pieniądze. Do tego jest ekologiczne, bo używając mniej produktów, generujesz mniej śmieci. Zgodnie ze skip care stosujesz mniej produktów do pielęgnacji, ale świadomie je dobierasz. Powinny być to kosmetyki z krótkim, naturalnym składem, dzięki czemu nie obciążą skóry i pozwolą jej naturalnie funkcjonować. Głównym założeniem skip care jest bowiem, by nie obciążać skóry nadmierną pielęgnacją. Częste stosowanie dużej ilości kosmetyków może osłabić naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry i utrudniać jej regenerację. A skóra do zdrowego i promiennego wyglądu potrzebuje zachowania naturalnej równowagi, dlatego czasami wystarczy po prostu jej nie przeszkadzać.