Dostałaś pieniądze w prezencie ślubnym? Uważaj na skarbówkę

Ślub to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. W zależności od możliwości finansowych młodzi decydują się na zorganizowane hucznego wesela lub skromnego przyjęcia w restauracji. Nieodłącznym elementem takiego przyjęcia są prezenty. Mogą być to tzw. koperty, wakacje czy luksusowe sprzęty kuchenne.

Okazuje się, że prezenty ślubne mogą być opodatkowane. Zależy to od ich wartości, a także tego, od kogo je otrzymaliśmy. Do jakiej kwoty można dać prezent bez podatku? Kiedy trzeba zapłacić podatek od prezentu?

Do jakiej kwoty można dać prezent bez podatku?

W świetle polskiego prawa upominek jest uznawany za darowiznę. Darowizna jest zwolniona od podatku. Jest jednak pewien haczyk. Wszystko zależy od tego, od kogo ją otrzymaliśmy i jaka jest jej wartość.

W przypadku darowizn wyróżnia się trzy grupy podatkowe. Pierwsza z nich to krewni z pierwszej linii, czyli rodzice, teściowie, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, dziadkowie, dzieci i wnuki. Prezenty otrzymane od tych osób są zwolnione z podatku do kwoty 9 637 zł. Po przekroczeniu tego limitu darowizna musi zostać zgłoszona do urzędu. Należy wypełnić druk SD-Z2 bądź SD-3.

W drugiej grupie znajdują się zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie pozostałych zstępnych. Upominki otrzymane od osób z tej grupy nie mogą przekraczać 7 276 zł. Jeśli będą droższe, muszą zostać zgłoszone poprzez wypełnienie formularza SD3.

Trzecia grupa dotyczy osób niespokrewnionych, czyli przyjaciół i pracodawców. Otrzymanie prezentu przekraczającego 4 092 zł wiąże się z koniecznością zgłoszenia go do skarbówki.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od prezentu?

Prezenty, które nie przekroczyły wymienionych limitów, nie muszą być zgłaszane do urzędu skarbowego. Co istotne, ta zasada obowiązuje przez pięć lat. Oznacza to, że jeśli w przeciągu ostatnich pięciu lat otrzymaliśmy kilka prezentów od osoby z jednej z trzech grup podatkowych, a ich łączna wartość przekroczyła ustalony próg, musimy zgłosić to do urzędu.

Ten przepis nie obowiązuje krewnych z grupy pierwszej. Prezenty otrzymane od rodziców, teściów czy dziadków nie są opodatkowane. Mimo to para młoda musi złożyć deklarację o darowiźnie w przeciągu pół roku od dnia otrzymania prezentu.

W przypadku "kopert" sprawa nieco się komplikuje. Jednym z warunków zwolnienia pieniędzy z podatku jest przekazanie darowizny w formie przelewu bankowego lub pocztowego. Nowożeńcy są zobowiązani do zgłoszenia darowizny i uiszczenia podatku w przeciągu 30 dni od ślubu. Jeśli tego nie zrobi, urząd skarbowy może nałożyć na nich wysoką karę.

