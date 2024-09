Dziś kończyłaby 80 lat. Powrót na scenę przerwała nagła śmierć

Mira Kubasińska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek lat 60 i 70. Jej unikalna barwa głosu i charyzma szybko zdobyły jej szerokie grono fanów. Skromność artystki oraz jej talent zapewniły jej tytuł "damy polskiego bluesa". Jej utwory, takie jak "Gdybyś kochał, hej", "Poszłabym za tobą" czy "W co mam wierzyć", do dziś są słuchane w polskich domach.

Od najmłodszych lat interesowała się tańcem i planowała związać z nim przyszłość. W jej domu muzyka była obecna dzięki dziadkowi, który grał na skrzypcach, oraz ojcu, który grał na harmonii. Uczęszczała na zajęcia w zespole folklorystycznym działającym przy Zakładowym Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na lekcje baletu. Choć śpiewała, nie myślała, że kiedyś stanie się to jej zawodem.

Wszystko zmieniło się, gdy na początku lat 60. przyjechała do Rzeszowa. Podczas obiadu w restauracji jej śpiew usłyszał Tadeusz Nalepa, który występował w lokalu.

Nalepa, zachwycony talentem Kubasińskiej, zaprosił ją do występu na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Wkrótce potem wzięli ślub, a rok później urodził im się syn, Piotr. W tym samym okresie Nalepa założył zespół Blackout, który później przemianowano na Breakout.

Pierwszy album zespołu spotkał się z pozytywnymi opiniami zarówno krytyków, jak i słuchaczy, co umożliwiło Breakoutowi występy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Kubasińska zyskała status jednej z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek tamtych czasów. Postanowiła pogodzić życie rodzinne z zawodowym i zabierała syna na trasy koncertowe.

Podczas występów za granicą, koszty utrzymania były sporym wyzwaniem, więc Kubasińska zdecydowała się na dodatkową pracę w fabryce plasteliny. Była zdeterminowana, by zapewnić synowi wszystko, czego potrzebował.

Choć Nalepa namawiał ją do rezygnacji z pracy i oddania się wychowaniu syna, Kubasińska nigdy nie zrezygnowała z kariery.

Po rozpadzie zespołu na początku lat 80., kariera Miry Kubasińskiej nie była już tak intensywna, jak w latach świetności zespołu. Choć kontynuowała działalność artystyczną, to głównie w ramach mniejszych projektów, sporadycznie pojawiając się na większych scenach.

Jej życie osobiste również przechodziło wówczas burzliwy okres. Para rozwiodła się w 1982 roku. - Małżeństwo wcześniej już się rozpadało, tylko byliśmy na tyle dojrzali, aby postanowić, że Piotrek, przynajmniej do matury, nie będzie się w tym orientował — wyznał Tadeusz Nalepa w jednej z rozmów.

Co wówczas działo się z artystką? - Aby zarobić na życie, przez siedem lat produkowałam i rozwoziłam farby dla zaopatrzenia artystów plastyków. Pracowałam w barku na Dworcu Centralnym, malowałam Smurfy, szyłam szelki. Jakoś musiałam sobie radzić — tłumaczyła w jednej z rozmów. Pojawiły się także pogłoski o jej problemach z alkoholem.

W 2005 roku Mira Kubasińska ogłosiła powrót do śpiewania na scenie, jednak los pokrzyżował jej plany. Podczas wyjścia do osiedlowego sklepu, przed wejściem straciła przytomność. Mieszkańcy, świadomi jej problemów z uzależnieniem, zignorowali sytuację, myśląc, że jest pijana. Kiedy trafiła do szpitala, było już za późno na pomoc – zmarła 25 października 2005 roku z powodu udaru mózgu.